Тренер Сауля Альвареса: бой с Сондерсом пройдёт во втором среднем весе

Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауля Альвареса, заявил, что в случае встречи его подопечного с Билли Джо Сондерсом бой будет организован во втором среднем весе.

«Бой с Сондерсом пройдёт во втором среднем весе. Билли больше не может гонять вес до средней категории. Мы можем биться как в среднем, так и во втором среднем весе. Но поединок с Сондерсом может состояться только во втором среднем. К тому же в этом дивизионе он владеет титулом по версии WBO. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова специалиста Boxingnews24.

Ожидается, что следующий бой Альварес проведёт 2 мая 2020 года. Наиболее вероятные соперники — Каллум Смит и Билли Джо Сондерс. Оба сейчас выступают во втором среднем весе. Предыдущий бой Сауль провёл в полутяжёлом дивизионе, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва.