Туменов покинул АСА и собирается выступать в США

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион лиги АСВ и первый чемпион промоушена АСА Альберт Туменов объявил об уходе из российского промоушена. Спортсмен заявил, что намерен выступать в США.

«Ещё до последнего боя с Б. Ушуковым у меня закончились контрактные обязательства перед лигой АСА. У меня нет никаких чувств, кроме чувства уважения и благодарности к руководству лиги — Маирбеку Хасиеву, Алексею Яценко и всей команде лиги АСА. Может, мне было бы легче уходить, если бы мог упрекнуть их в чём-то, но, оглядываясь назад, я вижу только хорошее, только порядочность и честность, которую вы проявили ко мне. Я знаю, вряд ли в какой другой организации мне будет так же комфортно, как в АСА, но там, за океаном у меня остались незавершённые дела.

Там ребята, которым я должен доказать, что мои поражения были следствием ряда случайных, фатальных обстоятельств. Мне 28 лет, и если я сейчас не попробую, может быть, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Для меня было честью с вами работать. Спасибо за всё. Сейчас я свободный агент, будем решать с командой, где продолжать карьеру дальше. Следите за новостями», — написал Туменов на своей странице в «Инстаграме».

В прошлом Альберт выступал в UFC и провёл в организации восемь поединков, победив в пяти из них.