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Усман — о возможном бое с Макгрегором: думаю, я жёстко пробью Конора

Усман — о возможном бое с Макгрегором: думаю, я жёстко пробью Конора
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мыслями о возможном противостоянии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам нигерийца, ирландец в таком поединке проиграет без шансов.

«Это будет мис-матч. Он почувствует больше мощи, случиться может всё что угодно. В бою может произойти всякое. Но если смотреть на вещи реально, то это поединок с предсказуемым финалом. Думаю, я жёстко, по-настоящему жёстко пробью и потрясу Конора», — приводит слова Усмана MMA Fighting.

Напомним, Конор Макгрегор проведёт следующий поединок 18 января на турнире UFC 246. Его соперником станет Дональд Серроне, эта встреча пройдёт в полусреднем весе. Невзирая на это, ирландец скоро намерен вернуться в лёгкий вес, чтобы попытаться получить бой с Хабибом Нурмагомедовым.

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