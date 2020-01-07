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Сафаров выступит на турнире UFC 248, где встретится с Виейрой

Сафаров выступит на турнире UFC 248, где встретится с Виейрой
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборства Сапарбек Сафаров проведёт следующий поединок 7 марта, сообщает MMA Fighting. Россиянин выступит на турнире UFC 248, главным событием которого станет титульная встреча в минимальном весе между Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.

Соперником Сафарова станет Родольфо Виейра. Для Сафарова эта встреча станет четвёртой в UFC, в первых двух он проиграл. Дебютную победу Сапарбек одержал 16 марта 2019 года на турнире в Лондоне, когда справился с Николае Негумериану.

Что касается Виейры, то бразилец провёл в UFC пока только одну встречу. 10 августа 2019 года на турнире в Монтевидео он досрочно победил поляка Оскара Пьехоту. Всего в ММА на счету Виейры шесть боёв, и во всех из них он победил.

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