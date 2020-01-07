Сафаров выступит на турнире UFC 248, где встретится с Виейрой

Российский боец смешанных единоборства Сапарбек Сафаров проведёт следующий поединок 7 марта, сообщает MMA Fighting. Россиянин выступит на турнире UFC 248, главным событием которого станет титульная встреча в минимальном весе между Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.

Соперником Сафарова станет Родольфо Виейра. Для Сафарова эта встреча станет четвёртой в UFC, в первых двух он проиграл. Дебютную победу Сапарбек одержал 16 марта 2019 года на турнире в Лондоне, когда справился с Николае Негумериану.

Что касается Виейры, то бразилец провёл в UFC пока только одну встречу. 10 августа 2019 года на турнире в Монтевидео он досрочно победил поляка Оскара Пьехоту. Всего в ММА на счету Виейры шесть боёв, и во всех из них он победил.