Бронзовый призёр Олимпиады-2016 Эрнандес подписал контракт с Bare Knuckle FC
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года 24-летний американец Нико Эрнандес подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает BoxingScene.
После успеха на Олимпиаде Эрнандес не задержался в любителях и в 2017 году перешёл в профессионалы. В качестве профессионального боксёра он провёл семь поединков и во всех победил. Теперь он принял решение попробовать себя в новой дисциплине.
Ожидается, что дебютная встреча Эрнандеса в Bare Knuckle FC состоится 14 марта. Соперник Нико пока не определён.
«Промоушен Bare Knuckle делает что-то невероятное в мире единоборств. Теперь я могу драться без перчаток. Не могу дождаться дебюта в самой быстро развивающейся лиге мира», — сказал Эрнандес.
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