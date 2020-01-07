Эмеев в следующем поединке встретится с Минсом

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев проведёт поединок 15 февраля 2020 года, сообщает MMA Fighting. Эмеев выступит на турнире в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США). Его соперником станет Тим Минс.

Эмеев предыдущий поединок провёл 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 165 в Москве, тогда Эмеев потерпел первое поражение в UFC, уступив Энтони Рокко Мартину. Россиянин провёл в лиге четыре поединка, победив в трёх из них. Что касается Минса, то он в UFC провёл уже 20 встреч. В одиннадцати из них он победил, восемь раз потерпел поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Напомним, главным событием турнира в Рио-Ранчо станет встреча Яна Блаховича с Кори Андерсоном.