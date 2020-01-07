Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эмеев в следующем поединке встретится с Минсом

Эмеев в следующем поединке встретится с Минсом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев проведёт поединок 15 февраля 2020 года, сообщает MMA Fighting. Эмеев выступит на турнире в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США). Его соперником станет Тим Минс.

Эмеев предыдущий поединок провёл 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 165 в Москве, тогда Эмеев потерпел первое поражение в UFC, уступив Энтони Рокко Мартину. Россиянин провёл в лиге четыре поединка, победив в трёх из них. Что касается Минса, то он в UFC провёл уже 20 встреч. В одиннадцати из них он победил, восемь раз потерпел поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Напомним, главным событием турнира в Рио-Ранчо станет встреча Яна Блаховича с Кори Андерсоном.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020