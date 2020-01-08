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Нурмагомедов призвал молиться за Австралию

Нурмагомедов призвал молиться за Австралию
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на ситуацию с лесными пожарами в Австралии. Спортсмен разместил на своей странице в «Инстаграме» рисунок пожарного, который обнимает коалу и кенгуру. Также на странице размещено фото реального кенгуру, на фоне которого бушует пламя.

Подпись на первом рисунке гласит: «молитесь за Австралию».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Нурмагомедова в социальной сети.

Зелёный континент страдает от стихии уже несколько месяцев. С начала сентября пожары уничтожили около 8 млн гектаров леса. Из-за катастрофы, по разным оценкам, погибло от 0,5 млрд до 1,2 животных, в том числе, кенгуру, коалы, сумчатые летяги, какаду и другие. По оценкам экологов, на восстановление австралийских лесов могут уйти десятилетия.

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