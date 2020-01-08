Нурмагомедов показал, как выглядел 12 лет назад. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» старое фото, на котором запечатлено, как он выглядел более 10 лет назад.

«Когда я был молодым. Почти 12 лет прошло», — подписал боец фотографию.

Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.

Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Хабиб победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся в Нью-Йорке 18 апреля.

Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году, а первый поединок в UFC провёл в 2012 году. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.