Нурмагомедов показал, как выглядел 12 лет назад. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» старое фото, на котором запечатлено, как он выглядел более 10 лет назад.
«Когда я был молодым. Почти 12 лет прошло», — подписал боец фотографию.
Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.
Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Хабиб победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся в Нью-Йорке 18 апреля.
Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году, а первый поединок в UFC провёл в 2012 году. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.
- 8 января 2020
-
10:10
-
09:02
-
00:30
- 7 января 2020
-
23:27
-
22:58
-
21:39
-
20:57
-
19:59
-
18:50
-
17:54
-
15:49
-
14:47
-
13:28
-
12:18
-
11:16
-
10:24
-
09:50
-
09:22
-
08:18
-
00:56
- 6 января 2020
-
23:11
-
23:06
-
21:53
-
20:53
-
18:43
-
17:56
-
16:15
-
15:25
-
14:00
-
13:17
-
12:57
-
11:58
-
11:08
-
10:12
-
09:32