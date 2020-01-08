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«Его невозможно победить». Экс-чемпион UFC Уиттакер — о Нурмагомедове

«Его невозможно победить». Экс-чемпион UFC Уиттаке
«Его невозможно победить». Экс-чемпион UFC Уиттакер — о Нурмагомедове
Бокс/ММА / UFC 0

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер, бывший чемпион UFC в средней весовой категории, предположил, что американцу Тони Фергюсону не удастся победить Хабиба Нурмагомедова. По мнению Уиттакера, Нурмагомедова вообще никто не сможет победить, если он будет действовать так, как в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, состоявшемся в октябре 2018 года.

Напомним, титульный бой в лёгком весе с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.

«Честно говоря, я не думаю, что кто-либо победит Хабиба. Тот Хабиб, которого я видел в бою с Макгрегором, — его невозможно победить. Я никого не вижу», — сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Grange TV.

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