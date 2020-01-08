«Его невозможно победить». Экс-чемпион UFC Уиттакер — о Нурмагомедове
Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер, бывший чемпион UFC в средней весовой категории, предположил, что американцу Тони Фергюсону не удастся победить Хабиба Нурмагомедова. По мнению Уиттакера, Нурмагомедова вообще никто не сможет победить, если он будет действовать так, как в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, состоявшемся в октябре 2018 года.
Напомним, титульный бой в лёгком весе с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.
«Честно говоря, я не думаю, что кто-либо победит Хабиба. Тот Хабиб, которого я видел в бою с Макгрегором, — его невозможно победить. Я никого не вижу», — сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Grange TV.
Нурмагомедов показал, как выглядел 12 лет назад. Фото
Читайте также
- 8 января 2020
-
12:22
-
11:24
-
10:10
-
09:02
-
00:30
- 7 января 2020
-
23:27
-
22:58
-
21:39
-
20:57
-
19:59
-
18:50
-
17:54
-
15:49
-
14:47
-
13:28
-
12:18
-
11:16
-
10:24
-
09:50
-
09:22
-
08:18
-
00:56
- 6 января 2020
-
23:11
-
23:06
-
21:53
-
20:53
-
18:43
-
17:56
-
16:15
-
15:25
-
14:00
-
13:17
-
12:57
-
11:58
-
11:08
Партнерский контент