Боец MMA Льюис рассказал о жёстком нокауте боксёра, который его оскорбил. Видео

В декабре в Сети появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, жёстко нокаутировал боксёра за оскорбление. В зал, где обычно тренируется боец, пришёл боксёр, который в грубой форме начал утверждать, что боксёры превосходят представителей MMA. Льюис устроил с ним спарринг, который продлился примерно минуту и закончился тяжёлым нокаутом.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Со слов Льюиса, в подкасте UFC Unfiltered выяснилось, что боксёр ходил в зал на протяжении двух недель, проявляя неуважение к другим участникам тренировок. Когда спортсмены познакомились, боксёр заявил, что нокаутирует Льюиса.
«И менее чем через минуту я уже пробовал убить его задницу», — сказал боец.
34-летний Льюис — бывший претендент на чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе. Всего на его счету 30 боёв в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел 7 поражений, а ещё один поединок признали несостоявшимся.
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