Фьюри, лишённый 1-го места в рейтинге WBO, назвал Усика мешком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александу Усику. Украинский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, в октябре 2019 года дебютировал в тяжёлом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна.
В соответствии с правилами WBO, если чемпион мира переходит в более высокую весовую категорию, он автоматически становится обязательным претендентом на пояс.
В WBO предложили Фьюри провести бой с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым, но он отказался.
«Может, я и прислушался бы, если бы меня не убрали с первого места в рейтинге, поставив какого-то мешка из первого тяжёлого веса, у которого всего один бой в тяжёлом весе! Тогда можно было бы о чём-то говорить», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
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