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Fight Nights Global подписал контракт с экс-соперником Фёдора Емельяненко Зулузиньо

Fight Nights Global подписал контракт с экс-соперником Фёдора Емельяненко Зулузиньо
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский промоушен Fight Nights Global анонсировал подписание контракта с бывшим бойцом PRIDE Зулузиньо. Об этом организация сообщила в своём «инстаграме».

«Легенда японской организации Pride Вагнер Зулузиньо Мартинс подписал контракт с организацией Fight Nights Global. Сын легендарного бойца Rei Zulu в своё время сражался с такими спортсменами, как Фёдор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейра. Поэтому он запомнился фанатам на долгое время.

Контракт бойца с организацией Fight Nights Global рассчитан на четыре боя. Зулузиньо выступит в Гран-При супертяжей «Больше — круче», участниками которого станут бойцы невероятных габаритов», — значится в сообщении организации.

Зулузиньо встречался с Фёдором Емельяненко в 2005 году и был нокаутирован за 26 секунд.

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