Fight Nights Global подписал контракт с экс-соперником Фёдора Емельяненко Зулузиньо

Российский промоушен Fight Nights Global анонсировал подписание контракта с бывшим бойцом PRIDE Зулузиньо. Об этом организация сообщила в своём «инстаграме».
«Легенда японской организации Pride Вагнер Зулузиньо Мартинс подписал контракт с организацией Fight Nights Global. Сын легендарного бойца Rei Zulu в своё время сражался с такими спортсменами, как Фёдор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейра. Поэтому он запомнился фанатам на долгое время.
Контракт бойца с организацией Fight Nights Global рассчитан на четыре боя. Зулузиньо выступит в Гран-При супертяжей «Больше — круче», участниками которого станут бойцы невероятных габаритов», — значится в сообщении организации.
Зулузиньо встречался с Фёдором Емельяненко в 2005 году и был нокаутирован за 26 секунд.
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