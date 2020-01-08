Fight Nights Global подписал контракт с экс-соперником Фёдора Емельяненко Зулузиньо

Российский промоушен Fight Nights Global анонсировал подписание контракта с бывшим бойцом PRIDE Зулузиньо. Об этом организация сообщила в своём «инстаграме».



«Легенда японской организации Pride Вагнер Зулузиньо Мартинс подписал контракт с организацией Fight Nights Global. Сын легендарного бойца Rei Zulu в своё время сражался с такими спортсменами, как Фёдор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейра. Поэтому он запомнился фанатам на долгое время.



Контракт бойца с организацией Fight Nights Global рассчитан на четыре боя. Зулузиньо выступит в Гран-При супертяжей «Больше — круче», участниками которого станут бойцы невероятных габаритов», — значится в сообщении организации.



Зулузиньо встречался с Фёдором Емельяненко в 2005 году и был нокаутирован за 26 секунд.