Адесанья — Джонсу: ты — стероидный чемпион

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в очередной раз прошёлся по чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу. Адесанья назвал Джонса стероидным чемпионом.



«Одна вещь, которую сказал Джон Джонс. Он заявил, что рад, что, когда он закончит карьеру, люди вспомнят его заслуги, а не его дисквалификацию. Тебя запомнят только потому, что ты употреблял стероиды. Ты — стероидный чемпион. Вот что они запомнят. Всё, что ты сделал после 2011 года, никого не волнует, потому что ты попался на обмане. Вот что они запомнят. Любая моя победа будет стоить больше, чем вся его карьера», — приводит слова Исраэля Адесаньи MMANews.

В 2017 году Джонс был отстранён от боёв на один год из-за проваленного допинг-теста. Результат его поединка с Даниэлем Кормье был признан несостоявшимся. В декабре 2018 года Джонс вернулся в UFC, в первом же поединке выиграв вакантный титул в полутяжёлом весе.