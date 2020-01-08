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Президент WBO ответил на критику Фьюри

Президент WBO ответил на критику Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты для нас недоступен. Это и есть причина, по которой WBO исключил тебя из рейтинга. Кстати, удачи тебе в бою с Уайлдером», — цитирует Валькарселя BoxingScene.

Напомним, ранее Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александу Усику.

В WBO предложили Фьюри провести бой с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым, но он отказался.

В соответствии с правилами WBO, если чемпион мира переходит в более высокую весовую категорию, он автоматически становится обязательным претендентом на пояс.

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