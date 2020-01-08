Президент WBO ответил на критику Фьюри

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.



«Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты для нас недоступен. Это и есть причина, по которой WBO исключил тебя из рейтинга. Кстати, удачи тебе в бою с Уайлдером», — цитирует Валькарселя BoxingScene.



Напомним, ранее Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александу Усику.



В WBO предложили Фьюри провести бой с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым, но он отказался.



В соответствии с правилами WBO, если чемпион мира переходит в более высокую весовую категорию, он автоматически становится обязательным претендентом на пояс.