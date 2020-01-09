«Всё возможно». Фьюри показал фото, на котором его вес более 180 кг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился фотографией того, как он выглядел после приостановки своей карьеры. Фьюри с тех пор сбросил порядка 65 кг — его вес на тот момент составлял 180 кг.



«Когда кто-то говорит вам, что вы чего-то не сможете сделать, взгляните на это. Помните, всё возможно. Здесь мой вес более 180 килограммов», — подписал фотографию Тайсон Фьюри.

Следующий бой Тайсон Фьюри проведёт с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.