Тренер Сехудо заявил об отказе бойца сразиться с Яном

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в двух весовых категориях, не станет драться с россиянином Петром Яном. Об этом сообщил тренер бойца Эрик Альбаррасин.

«Генри не будет драться с Яном. В его планы сейчас входит бой с Жозе Алду», — приводит слова Альбаррасина ТАСС.

Ян неоднократно вызывал на бой Сехудо, однако тот давал понять, что поединок с россиянином не интересует его.

Напомним, ранее стало известно, что Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории, оставив себе пояс в легчайшем весе, однако на официальном сайте организации он по-прежнему представлен как чемпион двух дивизионов. На счету 32-летнего бойца 15 побед и два поражения в 17 боях в MMA. У Яна 14 побед и одно поражение.