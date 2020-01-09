Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фергюсон показал, как собирается бить Нурмагомедова. Видео

Фергюсон показал, как собирается бить Нурмагомедова. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик с одной из тренировок, на котором можно посмотреть, какие приёмы он планирует применять в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

«Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», — подписал видеоролик Фергюсон.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

Президент UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова
«Его невозможно победить». Экс-чемпион UFC Уиттакер — о Нурмагомедове
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020