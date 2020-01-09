Масвидаль: Конор великолепен, а Ковбой — медленный

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне, которые выйдут в октагон на турнире организации в Лас-Вегасе 18 января. По мнению бойца, Макгрегор за счёт скорости имеет хорошие шансы победить Серроне в ранних раундах.

«Их поединок может получить множество вариантов развития. Конор великолепен, он феноменален на старте, у него потрясающая скорость и хорошая сила. Ковбой, наоборот, медленный.

Думаю, что Конор может просто поймать Серроне на старте. Если Серроне будет драться, Макгрегор победит в первых двух раундах», — приводит слова Масвидаля MMA Junkie.