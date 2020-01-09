Кокляева пригласят на новый турнир для бойцов нестандартных габаритов

Организация Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в Гран-при среди бойцов нестандартных габаритов, сообщил президент промоушена Камил Гаджиев.
«Мише мы обязательно сделаем предложение. Он один из тех, кто в представлении не нуждается. Его участие было бы воспринято на ура», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».
40-летний Кокляев 29 ноября провёл поединок по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко. Стронгмен был нокаутирован в первом раунде.
По словам главы FNG, в Гран-при предполагается участие восьми бойцов-гигантов. Будут три стадии: четвертьфинал, полуфинал и финал. Турнир стартует в апреле. На текущий момент подписан контракт только с одним участником: 41-летним Зулузиньо (рост — 201 см, вес — 170—180 кг). Бразилец в ММА одержал 14 побед и потерпел 9 поражений. 31 декабря 2005 года он бился с Фёдором Емельяненко на новогоднем шоу Pride, проиграв нокаутом в первом раунде.
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