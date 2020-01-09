Боец MMA Байкин показал мешок и бросил вызов брату Хабиба. Видео

Российский боец смешанных единоборств Николай Байкин опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором обратился к Умару Нурмагомедову, двоюродному брату действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

24-летний Умар Нурмагомедов является действующим чемпионом промоушена GFC в легчайшем весе. Байкин в видеообращении намекнул, что его потенциальный противник до этого дрался лишь со слабыми соперниками, и вызвал его на бой.

«Это обращение для промоушена GFC. Я нашёл нового соперника для вашего чемпиона Умара Нурмагомедова. Выглядит он так (показывает на мешок). Он очень схож с теми, кого он побеждал до этого.

Умар, я вызываю тебя на бой. Мне нужен твой пояс. Я тебе докажу, что тебе ещё рано в UFC», — сказал боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Байкина.

На счету Байкина 15 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У Нурмагомедова 12 побед в 12 боях.