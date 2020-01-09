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«Благодарим вежливых людей». Украинец Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

«Благодарим вежливых людей». Украинец Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, опубликовал в «Инстаграме» видео на религиозную тематику. В ролике длительностью около двух минут голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а на самом видео показаны кадры с участием российских вооружённых сил. В концовке ролика появляется надпись: «Благодарим за помощь в съёмках вежливых людей».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Ломаченко.

Автор стихотворения, звучащего на видео, — Юрий Резаев, проживающий с семьёй при монастыре «Корсунская пустынь» в Орловской области. Видео впервые было выпущено на YouTube-канале «Корсунская пустынь» в июле 2019 года.

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