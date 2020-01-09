Пётр Ян: Макгрегор более мотивирован, а Серроне выходит зарабатывать деньги
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян объяснил, почему считает ирландца Конора Макгрегора фаворитом поединка с американцем Дональдом Серроне. Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, и Серроне подерутся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.
«Макгрегор сейчас более мотивирован, чем Серроне. Серроне уже выходит зарабатывать деньги.
Конечно, он всё ещё сильный и опасный соперник, но думаю, что Макгрегор не просто так выбрал этот бой. Он понимает, что может выиграть. Если говорить в процентном соотношении, то думаю, что 60 на 40 — победа будет за Макгрегором», — приводит слова Яна «Р-Спорт».
На счету Макгрегора 21 победа в 25 боях в смешанных единоборствах. У Серроне 36 побед в 50 поединках.
Масвидаль: Конор великолепен, а Ковбой — медленный
В команду Макгрегора вошёл участник Олимпиады-1980 в Москве
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