Дос Сантос: следующий бой будет зарядом адреналина после простоя

Боец UFC Джуниор дос Сантос поделился мыслями о предстоящем поединке с Кёртисом Блейдсом.
«Это было чрезвычайно серьёзно. Я провёл неделю в больнице, думая, что буду готов к бою с Волковым, но доктора мне сказали, что я не понимаю, насколько всё серьёзно. Мне сказали, что мне повезло, потому что если бы я оказался в больнице позже, то был бы в отделении интенсивной терапии. Я мог бы потерять ногу или даже умереть, если бы протянул ещё один или два дня.
Тогда я понял, насколько всё было серьёзно. Первое, о чём я подумал, — моя семья и дети. Я чувствовал себя прекрасно, был счастлив, готовился к бою. Всё было хорошо, и внезапно я получил такой удар.
Следующий бой будет зарядом адреналина после простоя. Я не выбираю оппонентов и никогда не буду. Я здесь для того, чтобы сражаться с лучшими, потому что я верю, что могу вернуть пояс. Это вопрос времени и тяжёлой работы», — приводит слова дос Сантоса MMAFighting.
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