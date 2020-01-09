Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дос Сантос: следующий бой будет зарядом адреналина после простоя

Дос Сантос: следующий бой будет зарядом адреналина после простоя
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Джуниор дос Сантос поделился мыслями о предстоящем поединке с Кёртисом Блейдсом.

«Это было чрезвычайно серьёзно. Я провёл неделю в больнице, думая, что буду готов к бою с Волковым, но доктора мне сказали, что я не понимаю, насколько всё серьёзно. Мне сказали, что мне повезло, потому что если бы я оказался в больнице позже, то был бы в отделении интенсивной терапии. Я мог бы потерять ногу или даже умереть, если бы протянул ещё один или два дня.

Тогда я понял, насколько всё было серьёзно. Первое, о чём я подумал, — моя семья и дети. Я чувствовал себя прекрасно, был счастлив, готовился к бою. Всё было хорошо, и внезапно я получил такой удар.

Следующий бой будет зарядом адреналина после простоя. Я не выбираю оппонентов и никогда не буду. Я здесь для того, чтобы сражаться с лучшими, потому что я верю, что могу вернуть пояс. Это вопрос времени и тяжёлой работы», — приводит слова дос Сантоса MMAFighting.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020