Промоутер Хорна: переговоры с Тимом Цзю далеки от завершения

Дин Лонерган, промоутер бывшего чемпиона мира по версии WBO Джеффа Хорна, рассказал, как продвигаются переговоры с командой Тима Цзю о поединке, который может состояться в апреле 2020 года. По словам промоутера, переговоры пока далеки от завершения.



«В команде Цзю согласились на неравное разделение гонораров в нашу пользу, и они хотят провести бой 18 апреля. Но пока это ничего не значит. Причина в том, что нам нужно поработать над множеством деталей. В первую очередь нужно подумать о пункте об обязательном реванше. Готовы ли они к такому?



Согласие на распределение гонораров в нашу пользу — это только первый шаг. Нам предстоит долгое обсуждение, так что пока мы очень далеки от договорённости», — приводит слова Дина Лонергана BoxingScene.