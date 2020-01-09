Ковалёв — о лесных пожарах: за что Австралии такое наказание?

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв посочувствовал жителям Австралии, чья страна поглощена масштабными лесными пожарами.

«Австралии-то за что такое наказание? Нигде не выпрыгивает, никого не обижает, живёт там у себя спокойно на краю земли. В результате сокрушительных лесных пожаров в Австралии, которые бушуют уже более 2 месяцев, погибли 24 человека, ещё десятки считаются пропавшими без вести», — написал боксёр на своей странице в «Инстаграме».

Серьёзные пожары охватили Австралию ещё в сентябре. С тех пор огнём было уничтожено несколько миллионов гектаров леса. По подсчётам экологов, стихия уничтожила более миллиарда животных. Предварительные оценки учёных говорят о том, что на восстановление лесов Зеленого континента потребуются десятилетия.