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Намаюнас и Андраде могут провести реванш в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

Намаюнас и Андраде могут провести реванш в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшие чемпионки UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас и Джессика Андраде близки к подписанию контракта на реванш, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Их повторная встреча может состояться 18 апреля на турнире в Бруклине (штат Нью-Йорк, США). Таким образом, они, вероятнее всего, выступят в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

Роуз Намаюнас предыдущий поединок провела именно с Андраде. В мае 2019 года, на турнире в Бразилии, она досрочно проиграла сопернице и, таким образом, потеряла титул, который удерживала с ноября 2017 года. Что касается Андраде, то она после победы над Намаюнас уже успела потерять звание чемпионки. В августе Джессика выступила на турнире в Шеньчжене и нокаутом проиграла Чжань Вейли.

Андраде на данный момент занимает в рейтинге UFC первое место, Намаюнас — второе.

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