Усик показал совместную тренировку с сыном
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик показал, как тренирует сына. Во время разминки Александра его сын пытается повторить движения отца. Видео получилось забавным и получило положительные отзывы на странице украинца в «Инстаграме». За четыре часа оно собрало почти 250 тыс. лайков и множество комментариев.
Александр Усик является отцом троих детей. Предыдущий раз он появлялся в ринге в октябре 2019 года. Тогда он провёл дебютный бой в супертяжёлом весе, досрочно остановив Чазза Уизерспуна. Ожидается, что весной 2020 года он встретится с экс-претендентом на титул чемпиона мира Дереком Чисорой. А уже ближе к концу боя Усик может получить шанс сразиться за пояс чемпиона мира.
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