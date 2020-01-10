«Не хочу выглядеть клоуном». Трояновский объяснил, почему отказался переходить в UFC

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO российский боксёр Эдуард Трояновский рассказал, что ему предлагали перейти в UFC, но он отказался, потому как не хотел глупо выглядеть.

«Было предложение завести меня в UFC, сделав предварительно мне несколько боёв (по ММА. — Прим. «Чемпионата»). Но я ответил: «Пусть подобными переходами занимаются фрики. Я боксёр. Какой мне UFC? Вы хотите потешиться? Я такую клоунаду устраивать не буду».

У меня ноль борьбы, хотя ногами ещё умею – кикбоксингом занимался. Но что там делать без борьбы? Как минимум от неё надо уметь уходить.

И если бы мне было 25 лет, чтобы у меня было несколько лет в запасе… Вот мой товарищ Петя Ян, он же изначально был боксёром. Но он поработал над своей манерой — и теперь какие бои закатывает. Петя там отлупит кого угодно. Он молодец.

Так что предложение о UFC было издалека. Но я не хочу выглядеть клоуном. На мой взгляд, в смешанных единоборствах без борьбы делать нечего», — цитирует Трояновского «Р-Спорт».