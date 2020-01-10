«Держал Хабиба за голову и бил его». Диллон Дэнис вспомнил бой Нурмагомедов — Макгрегор

Американский боец MMA Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал, что случилось после поединка ирландца с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года, который после победы выпрыгнул из клетки и спровоцировал массовую потасовку.

«Нет, он (Нурмагомедов. — Прим. «Чемпионата») не попал по мне. Самое смешное, что, когда он прыгал через сетку, у него были подняты руки и ноги, и я не знал, как именно он хочет меня ударить, рукой или ногой. Так что я закрылся, а затем нанёс ему удар справа. Я помню, что он пошёл вперёд, и я достал его апперкотом. После этого он попытался сбежать, а я схватил его за голову.

Там творился полный беспредел, все начали драться, вокруг появилось много копов, но Хабиб меня даже не коснулся. Я помню, что нанёс ему несколько хороших ударов, он попытался сбежать от меня, но я держал его голову и бил апперкоты. Это был хаос. Всё случилось очень быстро», — цитирует Дэниса MMAJunkie.

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