На MMA Junkie предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020-м

На портале MMA Junkie, освещающем смешанные единоборства, предположили, что Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, попытается довести соотношение побед и поражений до 30-0, после чего уйдёт из спорта.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. Его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

«Хабиб Нурмагомедов не делает секрета из того, что не намерен растягивать карьеру. Он не раз получал травмы в предыдущие годы. Кроме того он уже оставил потрясающее наследие. Если он сможет ещё что-то добавить к этому, у него будет не так много причин продолжать.

Если Нурмагомедов победит Тони Фергюсона, которого считают самым серьёзным соперником для него, серьёзных конкурентов у Орла не останется. Ещё одна победа — и тогда счёт уже будет 30-0. И если это будет супербой с Жоржем Сен-Пьером или реванш с Конором Макгрегором, он в значительной степени закончит все свои дела», — сказано в статье на портале.

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