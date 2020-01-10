На MMA Junkie предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020-м

На портале MMA Junkie, освещающем смешанные единоборства, предположили, что Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, попытается довести соотношение побед и поражений до 30-0, после чего уйдёт из спорта.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. Его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.
«Хабиб Нурмагомедов не делает секрета из того, что не намерен растягивать карьеру. Он не раз получал травмы в предыдущие годы. Кроме того он уже оставил потрясающее наследие. Если он сможет ещё что-то добавить к этому, у него будет не так много причин продолжать.
Если Нурмагомедов победит Тони Фергюсона, которого считают самым серьёзным соперником для него, серьёзных конкурентов у Орла не останется. Ещё одна победа — и тогда счёт уже будет 30-0. И если это будет супербой с Жоржем Сен-Пьером или реванш с Конором Макгрегором, он в значительной степени закончит все свои дела», — сказано в статье на портале.
- 10 января 2020
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
-
18:25
-
17:58
-
16:45
-
16:27
-
14:56
-
13:22
-
12:30
-
11:17
-
10:39
-
09:55
-
09:05
-
00:38
- 8 января 2020
-
23:32
-
22:55
-
21:39
-
20:54
-
19:30
-
19:00
-
17:14
-
15:48
-
14:58
-
14:00