Дэна Уайт подготовил новое видео, посвящённое бою Макгрегор — Серроне

Президент UFC Дэна Уайт на своей официальной странице в «Твиттере» разместил новое видео, посвящённое противостоянию экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего претендента на титул Дональда Серроне.
Эта встреча состоится в ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием шоу. Схватка произойдёт в полусредней весовой категории.
Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то 36-летний американец провёл в 2019 году целых четыре боя, но два последних из них сложились для него неудачно. В июне он досрочно уступил Тони Фергюсону, а в сентябре проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.
Видео доступно на странице Дэны Уайта в «Твиттере».
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