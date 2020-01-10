Арум заявил, что Ломаченко и Лопес встретятся в мае

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Василий Ломаченко и чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес проведут поединок в мае.

«Они встретятся в мае. Бой может пройти в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» или где-то на Ближнем Востоке. Одно можно сказать точно: у них не будет боёв до их встречи», — приводит слова Арума на своей странице в «Твиттере» обозреватель Стив Ким.

Первоначально ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019 года, когда нокаутировал Ричарда Комми. Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года, когда он победил Люка Кэмпбелла.