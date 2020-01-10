О бое Альвареса с Сондерсом могут объявить на следующей неделе

Чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) определился с датой следующего поединка, но ещё не знает имени соперника. По сведениям источников, им, скорее всего, станет чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Об этом бое могут объявить уже на следующей неделе, сообщает Boxingnews24. Ожидается, что встреча пройдёт 2 мая.
Таким образом, мексиканец снова выступит не в привычном для себя среднем весе и получит шанс вернуть звание чемпиона во втором среднем весе.
Предыдущий поединок Канело провёл в ноябре 2019 года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе. Что касается Сондерса, то он в предыдущем бою нокаутировал Марсело Эстебана Косереса.
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