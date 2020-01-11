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Пресс-конференция Уайлдера и Фьюри состоится 13 января

Пресс-конференция Уайлдера и Фьюри состоится 13 января
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Пресс-конференция, посвящённая поединку чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится в ближайший понедельник, 13 января, сообщает Boxingnews24. Мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.

Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.

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