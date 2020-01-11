Президент UFC заступился за уволенную сотрудницу магазина, которая силой остановила вора

Президент UFC Дэна Уайт заступился за сотрудницу магазина BestBuy Саммер Тапаса-Сатараки, которая была уволена после того, как остановила грабителя.

Девушка увидела мужчину, который пытался украсть товар, и не позволила ему покинуть магазин, применив силу. После этого инцидента магазин уволил сотрудницу.

«Это Саммер. Она помешала этому панку ограбить магазин BestBuy на Гавайях. Она была уволена за это. Хочу встретится с ней в эти выходные и подарить билеты на бой Макгрегора с Серроне. Я хочу, чтобы она работала на меня! Будьте готовы к лучшим выходным в вашей жизни», — написал Уайт в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием шоу. Схватка произойдёт в полусредней весовой категории.