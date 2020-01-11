Дэна Уайт призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Глава UFC Дэна Уайт призвал всех сочувствующих помочь Австралии, которая уже несколько месяцев не может справиться с масштабными лесными пожарами.

«Австралийский кризис, вызванный лесными пожарами, разрушителен. Им нужна наша помощь. Пожалуйста, присоединяйтесь к UFC в поддержке усилий по оказанию помощи», — написано в сообщении.

Уайт также записал видеообращение, заявив, что Австралии предстоит долгий путь восстановления после стихийного бедствия, и добавил, что UFC перевела на борьбу с пожарами $ 250 тыс.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Уайта в «Инстаграме».

Напомним, в результате пожаров огнём охвачено несколько миллионов гектаров леса. С момента начала пожаров в Австралии погибло 26 человек и более 1 млрд животных.