Шилдс победила Хабазин и завоевала титул в третьей весовой категории
В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в первом среднем весе между Кларессой Шилдс и Иванной Хабазин. На кону противостояния стояли титулы по версиям WBC и WBO. Шилдс на протяжении десяти раундов доминировала и одержала уверенную победу решением судей — 99:89, 100:89, 100:90. Таким образом, она завоевала титул чемпионки мира уже в третьей весовой категории.
Кларесса Шилдс — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира среди любителей. Не так давно прошла информация, что Шилдс хочет дебютировать в UFC. Её потенциальной соперницей называют чемпионку UFC в двух весовых категориях Аманду Нуньес.
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