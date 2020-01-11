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Шилдс победила Хабазин и завоевала титул в третьей весовой категории

Шилдс победила Хабазин и завоевала титул в третьей весовой категории
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в первом среднем весе между Кларессой Шилдс и Иванной Хабазин. На кону противостояния стояли титулы по версиям WBC и WBO. Шилдс на протяжении десяти раундов доминировала и одержала уверенную победу решением судей — 99:89, 100:89, 100:90. Таким образом, она завоевала титул чемпионки мира уже в третьей весовой категории.

Кларесса Шилдс — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира среди любителей. Не так давно прошла информация, что Шилдс хочет дебютировать в UFC. Её потенциальной соперницей называют чемпионку UFC в двух весовых категориях Аманду Нуньес.

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