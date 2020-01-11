В UFC подтвердили бой Андраде с Намаюнас

9 января появилась информация, что две экс-чемпионки UFC в минимальном весе Джессика Андраде и Роуз Намаюнас проведут реванш. Теперь эта информация подтверждена официально. Пресс-служба промоушена выложила постер к повторной встрече спортсменок. Их бой состоится на турнире UFC 249, который пройдёт 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). Девушки выступят в андеркарде поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Роуз Намаюнас предыдущий поединок провела именно с Андраде. В мае 2019 года, на турнире в Бразилии, она досрочно проиграла сопернице и таким образом потеряла титул, который удерживала с ноября 2017-го. Андраде после победы над Намаюнас уже успела утратить звание чемпионки. В августе Джессика выступила на турнире в Шеньчжене и нокаутом проиграла Чжань Вейли.

Постер к бою Намаюнас — Андраде можно увидеть на официальной странице UFC в «Инстаграме».