Ковингтон будет готов вернуться в октагон весной 2020 года
Владелец команды American Top Team Дэн Ламберт рассказал о сроках восстановления подопечного — Колби Ковингтона.
«У него трещина в челюсти, так что удалось избежать проволоки и прочего. Сейчас он просто отдыхает и восстанавливается. В феврале вернётся к тренировкам в полную силу, так что теоретически он может вернуться в октагон в апреле или мае. Всё будет зависеть от того, чего захочет он и что предложит ему UFC», — цитирует Ламберта The Score.
Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. Ковингтон получил отстранение от боёв по медицинским показаниям, которые связаны с переломом челюсти, полученным в противостоянии с Усманом в третьем раунде.
Читайте также
- 11 января 2020
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
-
18:25
-
17:58
-
16:45
Партнерский контент