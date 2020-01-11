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Ковингтон будет готов вернуться в октагон весной 2020 года

Ковингтон будет готов вернуться в октагон весной 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Владелец команды American Top Team Дэн Ламберт рассказал о сроках восстановления подопечного — Колби Ковингтона.

«У него трещина в челюсти, так что удалось избежать проволоки и прочего. Сейчас он просто отдыхает и восстанавливается. В феврале вернётся к тренировкам в полную силу, так что теоретически он может вернуться в октагон в апреле или мае. Всё будет зависеть от того, чего захочет он и что предложит ему UFC», — цитирует Ламберта The Score.

Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. Ковингтон получил отстранение от боёв по медицинским показаниям, которые связаны с переломом челюсти, полученным в противостоянии с Усманом в третьем раунде.

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