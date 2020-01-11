«Суть была не в триколоре». Ломаченко ответил на критику ролика с российскими солдатами

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, отреагировал на критику видеоролика на религиозную тему. После публикации видео с участием представителей российских вооружённых сил Ломаченко обвинили в симпатии к российским солдатам.
Василий ответил стихотворением, в котором объяснил, что суть публикации была не стране, а в религии.
«Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: «Осанна»,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают», — прочитал Ломаченко в видеообращении.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 11 января 2020
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
-
18:25
-
17:58
-
16:45