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«Суть была не в триколоре». Ломаченко ответил на критику ролика с российскими солдатами

«Суть была не в триколоре». Ломаченко ответил на критику ролика с российскими солдатами
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, отреагировал на критику видеоролика на религиозную тему. После публикации видео с участием представителей российских вооружённых сил Ломаченко обвинили в симпатии к российским солдатам.

Василий ответил стихотворением, в котором объяснил, что суть публикации была не стране, а в религии.

«Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: «Осанна»,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают», — прочитал Ломаченко в видеообращении.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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