«Суть была не в триколоре». Ломаченко ответил на критику ролика с российскими солдатами

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, отреагировал на критику видеоролика на религиозную тему. После публикации видео с участием представителей российских вооружённых сил Ломаченко обвинили в симпатии к российским солдатам.



Василий ответил стихотворением, в котором объяснил, что суть публикации была не стране, а в религии.



«Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.



Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: «Осанна»,

Но а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.



Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.



Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают», — прочитал Ломаченко в видеообращении.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».