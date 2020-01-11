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Боец UFC Мухаммад высмеял Фергюсона

Боец UFC Мухаммад высмеял Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Белал Мухаммад выложил видеоролик в социальных сетях, в котором высмеял будущего соперника российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсона.

Мухаммад показал пародию на то, как проводит тренировки Фергюсон. Ситуация становится более весёлой, если учесть пристрастие Фергюсона выкладывать на своих страницах в соцсетях видео с тренировок.

Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» Белала Мухаммада.

Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках и серия из 12 побед.

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