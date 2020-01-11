Боец UFC Мухаммад высмеял Фергюсона

Американский боец UFC Белал Мухаммад выложил видеоролик в социальных сетях, в котором высмеял будущего соперника российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсона.



Мухаммад показал пародию на то, как проводит тренировки Фергюсон. Ситуация становится более весёлой, если учесть пристрастие Фергюсона выкладывать на своих страницах в соцсетях видео с тренировок.

Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» Белала Мухаммада.



Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.



На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках и серия из 12 побед.