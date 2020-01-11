Боец UFC Мухаммад высмеял Фергюсона
Американский боец UFC Белал Мухаммад выложил видеоролик в социальных сетях, в котором высмеял будущего соперника российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсона.
Мухаммад показал пародию на то, как проводит тренировки Фергюсон. Ситуация становится более весёлой, если учесть пристрастие Фергюсона выкладывать на своих страницах в соцсетях видео с тренировок.
Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» Белала Мухаммада.
Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках и серия из 12 побед.
Читайте также
- 11 января 2020
-
17:56
-
16:50
-
15:45
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
Партнерский контент