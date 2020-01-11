Барбер рассказала о совместных тренировках с Петтисом

Боец UFC Мэйси Барбер прокомментировала совместные тренировки с Энтони Петтисом. Барбер в профессиональной карьере провела восемь боёв, в которых одержала восемь досрочных побед.



«Петтис оказывает мне огромную помощь. Он даёт множество советов, касающихся тренировок. Кроме того, он просто поддерживает меня. На этот раз мы будем драться в одном карде. Не ожидала подобной заботы со стороны Петтиса. Это очень приятно.



Восемь побед досрочно? Показала, что я другой боец. Кардинально отличаюсь от других. Часто ли вы видели девушек, которые выиграли четыре боя в UFC из четырёх, и все — досрочно? Тренеры часто говорят, что им не нравятся женские бои. По их словам, одна из причин в том, что большая часть поединков длится все отведённые раунды. У меня такого никогда не было, и я чувствую себя особенной», — приводит слова Барбер MMAJunkie.