Барбер рассказала о совместных тренировках с Петтисом

Боец UFC Мэйси Барбер прокомментировала совместные тренировки с Энтони Петтисом. Барбер в профессиональной карьере провела восемь боёв, в которых одержала восемь досрочных побед.
«Петтис оказывает мне огромную помощь. Он даёт множество советов, касающихся тренировок. Кроме того, он просто поддерживает меня. На этот раз мы будем драться в одном карде. Не ожидала подобной заботы со стороны Петтиса. Это очень приятно.
Восемь побед досрочно? Показала, что я другой боец. Кардинально отличаюсь от других. Часто ли вы видели девушек, которые выиграли четыре боя в UFC из четырёх, и все — досрочно? Тренеры часто говорят, что им не нравятся женские бои. По их словам, одна из причин в том, что большая часть поединков длится все отведённые раунды. У меня такого никогда не было, и я чувствую себя особенной», — приводит слова Барбер MMAJunkie.
- 11 января 2020
-
19:30
-
18:57
-
17:56
-
16:50
-
15:45
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57