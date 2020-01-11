Мунгуйя: хочу стать чемпионом мира в среднем весе в 2020 году

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгуйя поделился ожиданиями от дебютного для себя поединка в среднем весе против Гэри О'Салливана.



«Я слишком изнурял себя, когда пытался уложиться в лимит первого среднего веса. Это было самое время для того, чтобы сменить весовую категорию. Мы в предвкушении попробовать силы в новой весовой категории. У нас впереди серьёзное испытание в лице О'Салливана, который уступал в своей карьере лишь чемпионам мира Билли Джо Сондерсу, Крису Юбэнку и Давиду Лемье.



Как только я выйду на ринг, станет понятно, как я себя чувствую в новой для себя категории. Но если я одержу победу и смогу избежать травм, то промоутеры сделают всё, чтобы устроить мне бои с самыми крупными фигурами среднего веса. Я хочу стать чемпионом в среднем весе в 2020 году», — приводит слова Мунгуйи BoxingScene.