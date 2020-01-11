Макгрегор за бой с Серроне заработает $ 5 млн

18 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне. Незадолго до этой встречи стало известно, сколько заработают спортсмены за этот бой.
Так, ирландец получит гонорар в размере $ 5 млн, сообщает Essential Sports. За предыдущий бой с Хабибом Нурмагомедовым он получил $ 3 млн. Отметим, что сумма в $ 5 млн не учитывает процент от продажи платных трансляций, а также спонсорские отчисления. Что касается Серроне, то американец получит $ 2 млн. За минувший бой с Джастином Гэтжи он заработал в 10 раз меньше, получив чек на $ 195 тыс.
Напомним, Макгрегор появится в клетке впервые с октября 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову.
- 11 января 2020
-
22:44
-
21:48
-
19:30
-
18:57
-
17:56
-
16:50
-
15:45
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33