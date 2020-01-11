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Макгрегор за бой с Серроне заработает $ 5 млн

Макгрегор за бой с Серроне заработает $ 5 млн
Бокс/ММА / UFC 0

18 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне. Незадолго до этой встречи стало известно, сколько заработают спортсмены за этот бой.

Так, ирландец получит гонорар в размере $ 5 млн, сообщает Essential Sports. За предыдущий бой с Хабибом Нурмагомедовым он получил $ 3 млн. Отметим, что сумма в $ 5 млн не учитывает процент от продажи платных трансляций, а также спонсорские отчисления. Что касается Серроне, то американец получит $ 2 млн. За минувший бой с Джастином Гэтжи он заработал в 10 раз меньше, получив чек на $ 195 тыс.

Напомним, Макгрегор появится в клетке впервые с октября 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову.

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