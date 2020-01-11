Ветеран войны в Ираке проиграл бой в ММА менее чем за 30 секунд

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Rebel FC. В его карде выступил американский боец Шеннон Ритч. 49-летний американец проводил 149 поединок в клетке. Ему противостоял спортсмен из Финляндии Гленн Спарв. Встреча завершилась уже на 28-й секунде сдачей Ритча. Это поражение стало уже 87 в карьере Ритча.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», Ритч является ветераном войны в Ираке. По его словам, в 2004-2005 гг. он принимал участие в боевых действиях в составе одной из частных военных компаний.

Ритч заявляет, что выступает с 1991 года и на самом деле на его счету уже 220 встреч. Отметим, ранее Ритч заявлял, что большинство жителей США симпатизируют президенту Российской Федерации Владимиру Путину.