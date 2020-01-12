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Орловский: Ф. Емельяненко немного ненастоящий, фейковый

Орловский: Ф. Емельяненко немного ненастоящий, фейковый
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился мыслями о Фёдоре Емельяненко. Белорус рассказал, почему испытывает к Емельяненко-старшему негатив.

«Мне кажется он ненастоящий, фейковый чутка, вот и всё. И команда у него была не совсем порядочная, скажем так. Что касается возможности реванша с ним, то если бы было правильное предложение, то всё возможно. Поглядим», — рассказал Орловский на своей странице в «Инстаграме» в сторис.

Андрей Орловский и Фёдор Емельяненко провели поединок 24 января 2009 года на турнире по смешанным единоборствам Affliction: Day of Reckoning. Тогда россиянин справился с Орловским уже в первом раунде. После той осечки Орловский проиграл ещё три раза подряд.

Предыдущий поединок Орловский провёл в ноябре 2019 года, проиграв Жаирзиньо Розенстрайку.

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