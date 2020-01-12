Орловский: Ф. Емельяненко немного ненастоящий, фейковый

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился мыслями о Фёдоре Емельяненко. Белорус рассказал, почему испытывает к Емельяненко-старшему негатив.
«Мне кажется он ненастоящий, фейковый чутка, вот и всё. И команда у него была не совсем порядочная, скажем так. Что касается возможности реванша с ним, то если бы было правильное предложение, то всё возможно. Поглядим», — рассказал Орловский на своей странице в «Инстаграме» в сторис.
Андрей Орловский и Фёдор Емельяненко провели поединок 24 января 2009 года на турнире по смешанным единоборствам Affliction: Day of Reckoning. Тогда россиянин справился с Орловским уже в первом раунде. После той осечки Орловский проиграл ещё три раза подряд.
Предыдущий поединок Орловский провёл в ноябре 2019 года, проиграв Жаирзиньо Розенстрайку.
- 12 января 2020
-
00:37
- 11 января 2020
-
23:52
-
22:44
-
21:48
-
19:30
-
18:57
-
17:56
-
16:50
-
15:45
-
14:39
-
13:46
-
12:58
-
11:49
-
10:27
-
09:29
-
08:33
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37