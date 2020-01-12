Смоляков и Новосёлов подписали контракт на бой. Они будут драться без перерыва

Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков и боец смешанных единоборств Максим Новосёлов подписали контракт на бой. Об этом рассказал Смоляков. По его словам, поединок пройдёт в не совсем обычном формате.

«Следующий бой 17 апреля. Встречусь с Максом Новосёловым. Мы уже подписали контракт. Дерёмся в необычном формате. Драться будем без перерыва. По времени сейчас решаем сколько. От десяти минут и больше. Это будет промоушен Fight Nights. Такой формат предложил Камил Гаджиев», — рассказал Смоляков в интервью, размещённом на YouTube-канале Вестник ММА.

37-летний Смоляков предыдущий поединок провёл 12 октября минувшего года. На турнире Fight Nights Global 94 он проиграл единогласным решением судей Хасану Юсефи. Что касается Смолякова, то он минувший бой провёл в андеркарде встречи Александр Емельяненко — Михаил Кокляев. Напомним, что в прошлом Новосёлов отсидел в местах лишения свободы 14 лет.