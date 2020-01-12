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Смит-младший победил Харта

Смит-младший победил Харта
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Атлантик-Сити, США, завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Джо Смит и экс-претендент на пояс чемпиона мира во втором среднем весе Джесси Харт.

Встреча продлилась все отведённые регламентом десять раундов. Смит с первых минут работал первым номером и постоянно прессинговал Харта. Джесси пытался работать на контратаках, но не преуспел в этом. В седьмом раунде Смит отправил соперника в нокдаун, но Харт сумел подняться. После этого Джесси ушёл в глухую оборону и окончательно потерял шансы на победу.

По итогам десяти раундов судьи отдали победу раздельным решением Смиту — 94:95, 97:92, 98:91. Это было первое выступление Смита после поражения в бою с Дмитрием Биволом.

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