Экс-тренер Ковалёва обвинил Сергея в жадности и обмане болельщиков

Бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон поделился мыслями о противостоянии россиянина с Саулем Альваресом. Специалист обвинил бывшего подопечного в жадности и добавил, что тот не должен просить реванша.

«Не смотрел этот бой, но видел обзор. Люди должны понять, что перед поединком боксёры подписывали контракт и Сергей поставил под ним подпись. Что он сказал после поединка? Он начал говорить о тяжёлых условиях контракта. Но он же на них согласился, взял деньги, а теперь ноет о трудностях. Если был уверен, что такие условия ему навредят, зачем принял этот вызов? Он просто обманывал болельщиков. Он взял деньги, потому что жадный. Но теперь он просит реванш. Реванш за что? За такой бой?

Ему нужно понять, что команда Канело выбрала его, потому что он был самым слабым из четырёх чемпионов полутяжёлого веса. Ковалёв уже прошёл пик. Сергей не должен плакаться. Ему нужно быть мужиком. Если хочет показать себя, пусть вызовет на бой Бетербиева", — сказал Джексон в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.