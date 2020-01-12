Боец UFC Харрис, недавно потерявший дочь, намерен вернуться в бои в апреле

Боец UFC в тяжёлом весе Уолт Харрис намерен возобновить выступления в апреле 2020 года, сообщает MMAJUnkie. Об этом заявил менеджер спортсмена Джейсон Хаус. Вместе с тем функционер заявил, что дата поединка, а также имя соперника пока не определены. Хаус отметил, что Харрис хочет вернуться к боям как можно раньше.
Напомним, в октябре 2019 года у Уолта пропала 19-летняя дочь Анья Бланшар. Спустя месяц полиция штата Алабамы обнаружила останки пропавшей. В связи с трагедией Харрису пришлось отказаться от участия в турнире UFC в Вашингтоне, где его поединок с Алистаром Оверимом должен был возглавить шоу.
На данный момент у Харриса серия из двух побед. В предыдущих встречах он победил Сергея Спивака и Алексея Олейника, потратив на две победы в общей сложности чуть более одной минуты.
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